بالفيديو.. حاج يمني تعرض لازمة قلبية ويخضع لعملية فتح قلب في مكة المكرمة

محمد السعران(صدى):

رفع الحاج اليمني محمد سعد المهري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، وذلك اثناء حديثه عن حالته الصحية الطارئة التي تعرض لها خلال قدومه للحج والخدمات الإسعافية والطبية التي قدمت له في مكة المكرمة واصفاً الخدمات الكبيرة التي تقدمها الصحة السعودية للحجاج.

وفِي التفاصيل قال الحاج محمد المهري : “دخلت لمستشفى الملك عبدالعزيز واجريت لي كافة الفحوصات الطبية وتبين حاجتي لعملية قلب وهي العملية التي تكلف مبالغ كبيرة في اليمن.

واضاف : “تم نقلي بسيارة اسعاف مجهزة انا ومرافقي لمدينة الملك عبدالله الطبية ، وتم استقبالي بكل حفاوة واهتمام ، حتى ان ممرضة سعودية من المنطقة الجنوبية تدعى ب”ام مشعل” عاملتني كانني والدها”.

وقال : ” تم الكشف علي واتضح انسداد في ثلاثة شرايين وشاهدت ذلك بعيني فيما قرر الأطباء إخضاعي لعملية فتح قلب”.

وأكمل بقوله : منذ دخولي المدينة الطبية والكل يهتم بحالتي ففي كل خمس دقائق يزورني مسؤول طبي للاطمئنان على حالتي والاستفسار عن احتياجاتي”.

ورفع المهري الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وللجهات المشاركة في خدمة الحجاج ووزارة الصحة على الجهود والخدمات التي يقدمونها للحجاج.

وقال في نهاية حديثة “اهتمام الملك سلمان لم يقتصر على خدمة الحجاج بل وصلنا في اليمن حيث وضع لنا حجر الاساس لمدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة في اليمن ، الملك سلمان لم يقصر معنا نسأل الله ان يجزيه خير الجزاء”.