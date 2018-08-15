حماية المستهلك تكشف عن حق المسافرين لدى الناقل الجوي في حال تأخر الرحلات
كشفت جمعية حماية المستهلك عن حق المسافرين لدى الناقل الجوي في حال تأخرت رحلات الطيران عن موعد إقلاعها.
وأوضحت الجمعية خاتل تغريدة عبر حسابها في تويتر : ” في حال تأخر رحلات الطيران من ساعة إلى 3 من حق المسافر المطالبة بتوفير له المرطبات، وعن التأخر من 3 إلى 6 ساعات يحق له المطالبة بتوفير وجبات ساخنة.
وأضافت: في حال تأخر رحلات الطيران 6 ساعات فأكثر من الوقت الأصلي للإقلاع ، يحق للمسافر المطالبة بتوفير سكن فندقي، مشيرة إلى أن الناقل الجوي لا يتحمل جميع هذه الحقوق في حال تأخر موعد الإقلاع بسبب الكوارث الطبيعية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18100 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب طيب