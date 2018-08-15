حماية المستهلك تكشف عن حق المسافرين لدى الناقل الجوي في حال تأخر الرحلات

علي القحطاني (صدى):

كشفت جمعية حماية المستهلك عن حق المسافرين لدى الناقل الجوي في حال تأخرت رحلات الطيران عن موعد إقلاعها.

وأوضحت الجمعية خاتل تغريدة عبر حسابها في تويتر : ” في حال تأخر رحلات الطيران من ساعة إلى 3 من حق المسافر المطالبة بتوفير له المرطبات، وعن التأخر من 3 إلى 6 ساعات يحق له المطالبة بتوفير وجبات ساخنة.

وأضافت: في حال تأخر رحلات الطيران 6 ساعات فأكثر من الوقت الأصلي للإقلاع ، يحق للمسافر المطالبة بتوفير سكن فندقي، مشيرة إلى أن الناقل الجوي لا يتحمل جميع هذه الحقوق في حال تأخر موعد الإقلاع بسبب الكوارث الطبيعية.