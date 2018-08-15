جيب سكرامبلر “ رانجلر بيك أب ” تختبر في الجبال

واشنطن(صدى):

جيب سكرامبلر هي سيارة بيك أب قادمة معتمدة على رانجلر الجديدة، وقد ظهرت في صور تجسسية جديدة أثناء اختبارها في جبال سييرا نيفادا في غرب الولايات المتحدة.

سكرامبلر ستحظى بداخلية فريدة ومختلفة عن رانجلر وسقف صلب مصنوع خصيصاً لها، وبالطبع، أهم اختلاف عن رانجلر هو إضافة صندوق خلفي، كما ستحصل البيك أب على ممتص صدمات خلفي جديد وإطار احتياطي أسفل الصندوق.

وبينما تتكتم جيب عن تفاصيل الموديل القادم، أشارت تقارير إلى بدء عمليات إنتاج سكرامبلر في الربع الأخير من العام الجاري، وإذا صح ذلك، سنرى السيارة في الأسواق في ربيع 2019.

جيب سكرامبلر الجديدة ستواجه منافسة شرسة في فئة البيك أب متوسطة الحجم المزدحمة بالفعل، تحديداً من شيفروليه كولورادو وجمس كانيون وفورد رينجر وهوندا ريدج لاين ونيسان فرونتير وتويوتا تاكوما.

من المتوقع توفر سكرامبلر بثلاث محركات مختلفة (في الولايات المتحدة، مع احتمال تقلص الخيارات في أسواق السعودية والخليج العربي)، الأول هو محرك سعة 3.6 لتر بست سلندرات بقوة 285 حصان وعزم دوران 352 نيوتن.متر، وآخر تيربو سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 270 حصان وعزم دوران 399 نيوتن.متر، والأخير سيكون محرك إيكو ديزل سعة 3.0 لتر بست سلندرات بقوة 260 حصان وعزم دوران 598 نيوتن.متر.