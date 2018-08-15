لجين عمران تعلن إدمانها

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الإعلامية لجين عمران، عن إدمانها لعبة سودوكو اليابانية، حيث أصبحت تلعبها في كل مكان وزمان.

وقالت ” عمران ” في تدوينة لها عبر تطبيق تبادل الصور ” إنستجرام ” : ” في بعض أنواع الإدمان مفيد و ممتع جدا..مؤخرا أدمنت لعبة سودوكو اليابانية.. لعبة تحتاج سرعة عشان الحسابة بتحسب تركيز عالي و أحسها رياضة ممتازة للمخو فيها تحدي رهيييب ” .

وتابعت : ” صرت ألعبها في كل مكان و زمان..أول ما أصحى ، قبل ما أنام ، في السوق ، في المطعم ، على البحر ، على الرصيف .. و هالصورة التقطتها عدسة أحد الأصدقاء المشاغبين و تم إرسالها لي في الواتس ” .

وأكملت : ” لحظتها كنت أتحدى نفسي و أبغى أسابق الوقت و أحلها بأقصر مدة ممكنة على المستوى الصعب .. و فعلا حليتها 9:25 (تسعة دقايق و خمسة و عشرين ثانية) بالضبط و طبعا للعلم كثر التركيز و اللعب يجيب صداع .. فخلوا بالكم ” .