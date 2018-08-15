الطيران المدني: وقف جميع طائرات الحج القادمة بدءًا من الغد

علي القحطاني (صدى):

كشف رئيس هيئة الطيران المدني ” عبدالحكيم بن محمد التميمي ” ، اليوم الأربعاء، عن إيقاف جميع رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اعتبارًا من مساء غد الخميس عدا الرحلات المستثاة لأي ظرف طارئ، لافتًا إلى أن جميع صالات الحج ستتحول إلى مغادرة بدلًا من قدوم.

قال ” التميمي ” ، في لقاء مع قناة ” السعودية ” بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، إن مطار الطائف سيكون مساندًا لمطار الملك عبدالعزيز، إضافة لمطار ينبع حيث سيكون له دور في استقبال الحجاج ويساند مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وأضاف ” التميمي ” ، أنه يوجد بالمملكة 27 مطارًا وهناك مطارات جديدة سيتم إنشاؤها، وأن الجهات الحكومية في المطارات تعتبر شركاء للطيران المدني لتحسين أداء تلك المطارات.

وأوضح ” رئيس هيئة الطيران ” ، أن مساحة صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة تبلغ 5010 كم وتحتوي على 26 موقفا للطائرات، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها عناصر نسائية في أقسام الملاحة الجوية والسلامة والأمن بمطار جدة.

وبيّن ” التميمي ” ، أن مطار جدة الجديد يسير على برنامج مدروس وأنه مجهز بتقنية عالية جدًا ويتسع لأكثر من 90 طائرة.

ونوه إلى أنه تم اليوم استقبال أكثر من ٧٨٤ ألف مسافر عن طريق مطار الملك عبدالعزيز، و٦٥٤ مسافر من مطار الأمير محمد بن عبدالعزبز بالمدينة المنورة.