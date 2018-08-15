امرأة تخون زوجها برفقة طفلتها

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت حادث سير خيانة زوجة لزوجها في مدينة مارتيل المغربية، بحضور طفلتها الصغيرة، حيث كانت الحادثة سببا لافتضاح المستور.

تعود أحداث الواقعة عندما استأذنت زوجة من زوجها السفر إلى مدينة سيدي سليمان المغربية لتمضية بضعة أيام رفقة طفلتهما، وهو الطلب الذي وافق عليه خاصة مع انشغالاته اليومية، إلا أنها كانت قد أعدت خطة أخرى مع عشيقها، إذ انتقلوا على متن سيارتها إلى مدينة ثانية واستأجروا شقة باعتبارهما زوجان ، إلا أن القدر كان له رأي آخر، إذ طلب العشيق من صديقته إعارته سيارتها لجلب بعض الأغراض ليصدم طفلا بممر للراجلين مصيبا إياه بشكل بليغ وانطلق هاربا من المكان.

وعند عودته أخبر عشيقته بأنه ارتكب حادثة سير بسيطة ، فقررت الإبلاغ عن ذلك حتى لا تجد نفسها أمام مشكلة ، إذ لم يخطر ببالها أن الأمر يتعلق بطفل مصاب بشكل خطير، وتم القبض عليها، وأكد شهود عيان أن السائق رجل فاعترفت أمام ضغط الأسئلة بالعلاقة المشبوهة التي تربطها به.

وقد تم إبلاغ الزوج المخدوع بالواقعة، وقام بأصحاب ابنته، واتهم زوجته بالخيانة الزوجية.