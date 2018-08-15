100 مستفيد من أبناء إنسان يؤدون فريضة الحج لهذا العام

محمد السعران(صدى):

حققت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” أمنية ( ١٠٠ ) مستفيد من أبنائها لأداء مناسك الحج لهذا العام ، ممن لم يسبق لهم تأدية الفريضة.

أوضح ذلك أ.فيصل بن عبد العزيز المغيليث مدير عام الجمعية بالإنابة وقال , إن الجمعية تكفلت بحج ( 55 ) مستفيدا بقيمة اجمالية بلغت ( 433097) ريال بواقع (7874 ) ريال للحاج .

فيما تكفلت بحج ( 45 ) من أبناء فرع محافظة الدوادمي مع حملة الراجحي الخيرية ، ليصل إجمالي من تم ترشيحهم لأداء الركن الخامس ( 100 ) مستفيد.

وأبان المغيليث أن جمعية ” إنسان ” حرصت على تمكين المستفيدين من أداء الركن الخامس بكل يسر وسهولة ، من خلال اختيار الحملات المتخصصة بكل عناية وذلك لضمان راحة أبنائها ليتمكنوا من أداء شعائر الحج دون عناء ومشقة .

وأشار إلى أن الجمعية نظمت قبيل انطلاق الأبناء لرحلة الحج دورات تثقيفية لتعريف المرشحين بصفة الحج وأحكامه وأركانه والنسك وأنواعها ، وشارك في تقديم هذه الدورات عدد من المختصين في الأمور الشرعية للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالحج. إضافة إلى دورات صحية لتوعية المشاركين بأمراض الحج والوقاية منها بإذن الله تفادياً للأمراض المعدية.

إلى ذلك فقد عبر عدد من الأرامل والأيتام المرشحين للحج عن فرحتهم وسرورهم أن منّ الله عليهم بتسهيل وتأدية فريضة الحج ، مقدرين جهود جمعية ” إنسان ” لتحقيق أمنياتهم لزيارة بيت الله الحرام ، وأداء مناسك الحج.

يذكر ان جمعية ” إنسان ” دأبت كل عام على إتاحة الفرصة لتمكين الأبناء الأيتام وأمهاتهم ممن لم يسبق لهم الحج من تأدية مناسك الحج ، حيث يعد مشروع الحج من ضمن المشروعات التي تحرص الجمعية على تقديمها من خلال دعم رجال الأعمال وفاعلي الخير الذين يبذلون أموالهم لتمكين المستفيدين من الحج.