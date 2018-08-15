بالصور.. الفضاء يمطرنا بـ100 نيزك في الساعة
يمر كوكب الأرض، في هذا الشهر عبر سحابة من جزيئات الغبار التي خلفها المذنب ” سويفت توتل ” ، والتي تحترق قبل وصولها إلى الأرض.
وفي هذا الشهر، يمكن لسكان الأرض أن يشاهدوا ما يسمى بـ ” تساقط النجوم ” أو ” مطر النيازك ” ، حيث تدخل هذه النيازك الغلاف الجوي للأرض.
ويعد ” مطر النيازك ” ظاهرة سنوية، ومن المقرر أن يمر بالكوكب 100 نيزك في الساعة الواحدة على الأقل، وفقًا لتوقعات منظمة مراقبة النيازك الدولية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52048 ] نشر منذ 29 دقيقة
ان شاء الله خير .. لاضرر بها ,,