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بالصور.. الهلال يواصل تدريباته في لندن قبيل مباراة السوبر

بالصور.. الهلال يواصل تدريباته في لندن قبيل مباراة السوبر
نواف السالم(صدى):

واصل لاعبو نادي الهلال، تدريباتهم الصباحية اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمباراة السوبر التي ستجمعه مع نظيره ” الاتحاد ” والمقرر عقدها السبت القادم الموافق 18 أغسطس.

وكثف المدير الفني ” جورجي جيسوس ” التدريبات اللياقية والبدنية حيث بدأ المران بالتدريبات في صالة الإعداد البدني بمقر إقامة الفريق، وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق تدريبات بناء الهجمة وإنهائها بشكل سليم.

وطبق ” جيسوس ” ، عددًا من الجمل التكتيكية عبر مناورة على ثلثي مساحة الملعب، وغاب اللاعب ” ياسر الشهراني ” عن المران اليوم نظرًا لشعوره بآلام فى العضلة الضامة.

والجدير بالذكر أن الفريق سيؤدي المران صباح الغد في منتجع ” سانت جورجس بارك ” قبل المغادرة إلى لندن مساءًا.


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