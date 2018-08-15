حصول تسع سعوديون على جوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2018

حصه البدر(صدى):

احتفل مساء امس بمدينة صلالة بسلطنة عُمان بتكريم الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي لعام 2018م في نسختها العاشرة التي نظمها المركز العربي للإعلام السياحي.

وألقى الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي كلمةأشار فيها إلى الدور الذي يقوم به المركز العربي للإعلام السياحي منذ انطلاقته من خلال فعالياته وأنشطته المتمثلة بالملتقيات والمؤتمرات والندوات وحلقات العمل

وتم تكريم الأفراد الفائزين والجهات المنظمة والراعية والمؤسسات الحكومية الحاصلة على جوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2018م البالغ عددها /33/ جائزة.

وحصدت السعودية على العديد من جوائز أوسكار الإعلام العربي السياحي حيث حصلت على تسع جوائز تمثلت في فوز الصحفي أحمد الزهراني من المملكة العربية السعودية على جائزة أفضل كاتب صحفيمناصفة مع أمين بلحية منالجزائر فيما فاز بجائزة أفضل حساب على موقع تويتر حساب ابراهيم سرحان من السعودية وأفضل فيلم تسجيلى سياحى .

العلاقات العامة – أمانة الرياض ” السعودية ” وأفضل حساب سياحى على موقع السناب شات سناب الطائف “السعودية وافضل قناة سياحية على اليوتيوب ” تراتيك” السعودية وافضل مدونة سياحية مدونة المسافرون العرب .

السعودية والجائزة الخاصة وكالة نادي المسافر بالسعودية بينما كانت جائزة أفضل كاتبة لجوسلين إيليا من صحيفة الشرق الأوسطاللبنانية مناصفة مع الكاتبة ميادة سيف من صحيفة “العالم اليوم” المصرية وحصلعلى جائزة أفضل اخراج لبرامج سياحية عربية نورهان البيلي من مصر.

فاز مهرجان صلالة السياحي بجائزة أفضل مهرجان سياحي عربي فيمافاز الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار على جائزة أفضل شخصيةحكومية داعمة للسياحة العربية وفوز الشيخ سالم بن أحمد الغزالي بجائزة أفضل مستثمر داعم للسياحة العربية وحصول طيران السلام على أفضلطيران داعم للسياحة العربية .

كما حصلت وكالة أنباء البحرين على جائزة أفضل وكالة أنباء عربية فيما حصل برنامج “ بساط الريح ” من السودان بجائزة أفضل برنامج إذاعي وفاز بأفضل موقع سياحي الكترونيموقع ” السائح العربي وحصلت صفحة “ السياحة ” الجزائرية لمحيي إسكندر على جائزة أفضل حساب سياحي وفازت مجلة السياحة العربية افضل مجلة عربية متخصصة في السياحة( مصر ) .

من جانبة هنأ آمين عام المركز العربي للإعلام السياحي الاستاذ خالد آل دغيم السعودية والسعوديين بهذا الفوز وهذا الإنجاز الوطني الذي تحقق وفق رؤية الوطن ٢٠٣٠ ودليل على الجهود التي تبذل من كافة الجهات الحكومية والهيئات الرسمية والغير رسمية لخدمة الاقتصاد الوطني الذي يحقق طموح سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين .