بلدية محافظة طريف توزع 200 حاوية وتكثف اعمال النظافة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك

سلطان الهوير(صدى):

قامت بلدية محافظة طريف ممثله في ادارة الخدمات وقسم النظافة بتوزيع واستبدال 200 حاوية على الأحياء والشوارع الرئيسية كذلك عمل حملات مكثفه للنظافة والكنس داخل الأحياء بالمحافظة ، إضافة إلى ازالة المخلفات داخل الأحياء.

هذا وتشمل أعمال النظافة جميع أنحاء المحافظة وفق خطة مجدولة لذلك، بحيث تركز البلدية على النظافة على مدار العام دون تهاون في أيام الأعياد والمناسبات.

كما وجه رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف بتكثيف الجهود خلال أيام العيد وما يتخلله من وجود المخلفات من ذبح الأضاحي والمتابعة المستمرة للأحياء وأماكن الحاويات.