أمير منطقة المدينة المنورة يقدم العزاء لأسرة العلامة أبو بكر الجزائري

المدينة المنورة(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ، واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الشيخ العلامة أبو بكر الجزائري – رحمه الله-.

جاء ذلك عقب دفن جثمان الفقيد في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة .

وقال الأمير فيصل بن سلمان، إن الأمة الاسلامية فقدت بوفاة الشيخ أبو بكر الجزائري أحد رموز العلم الذين أفنوا حياتهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة ، مشيراً سموه إلى أن الفقيد عرف عنه حسن الخلق والتواضع ولين الجانب بين العلماء وطلبة العلم .

ودعا سموه المولى عزّوجل ، يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

من جانبهم، أعرب ذوو الشيخ ابو بكر الجزائري عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على تقديم العزاء والمواساة في فقيدهم.