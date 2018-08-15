أوبل كورسا GSi الهاتشباك الساخنة تبدأ الحجوزات وتوفر احساس رياضي خاص

واشنطن(صدى):

تعتبر أوبل كورسا GSi فئة وسط بين كورسا العادية وكورسا POC ، وقد طرحت السيارة في مارس الماضي وباتت الآن متوفرة للحجوزات التي تبدأ بسعر 19.960 ألف يورو. وتأتي GSi بمحرك سعة 1.4 لتر بشاحن توربيني بقوة 150 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر وناقل حركة من 6 سرعات مع قدرة على التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 8.9 ثانية.

وتبلغ سرعة السيارة القصوى 207 كمساعة , والمحرك ليس الجزء الرئيسي الذي أحدث الفارق في السيارة ولكن أجزاء OPC التي استخدمت في تعديل وتطوير هذا الموديل، حيث استخدمت السيارة شاسيه OPC معدل وأقراص فرامل كذلك مطورة وتم اختبارها هي والشاسيه على النوربورجرينج من قبل مدير أوبل للاداء فولكر سترايك.

كما تم تحسين الجانب الأيروديناميكي في أداء السيارة ليشمل اسبويلر خلفي بارز في نهاية السقف لتوفير مزيد من القوة السفلية. كما تم تحديث مقصورة السيارة الداخلية لتعطي احساس أكبر بالجانب الرياضي وتشمل المقصورة عجلة قيادة رياضية وذراع نقل حركة جلدي ودواسات ألومنيوم ومقاعد ريكارو عالية الأداء.