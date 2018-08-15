سيدة تذرف الدموع وتطلب إخلاء سبيل زوجها الخائن

المنامة(صدى):

في واقعة مثيرة ، قامت سيدة كويتية بالدفاع عن زوجها الخائن أمام إحدى المحاكم لارتكاب أعمال غير أخلاقية، داعية إلى إخلاء سبيله.

وتفصيلا؛ حضرت سيدة كويتية إلى المحكمة وهي تذرف الدموع، وطلبت إخلاء سبيل زوجها الذي يحاكم بتهمة ارتكاب أعمال غير أخلاقية، داعية إلى الإفراج عنه.

وظلت الزوجة طوال جلسة المحاكمة ترفع يديها وتدعو الله أن يخلى سبيل زوجها، وتقول لمحاميها إنها تتمنى أن تراه من جديد في بيتها، مضيفة:” ما راح يعيدها وأتمنى إخلاء سبيله” ، وفق حساب المجلس الكويتي على ” تويتر “، الأمر الذي أثار استغراب الحاضرين.