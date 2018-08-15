مركز المراقبة الصحية بمطار الملك خالد الدولي يقدم 109,375 خدمة طبية منذ بداية العام

محمد السعران(صدى):

بلغ إجمالي الخدمات الوقائية والطبية الطارئة والاسعافية التي قدمتها ” صحة الرياض ” عبر مركز المراقبة الصحية بمطار الملك خالد الدولي منذ بداية هذة العام حتى الان(109,375) تتمثل في أعطاء التحصينات والعقارات الوقائية .

و بلغ عد من تم اعطائهم العقار الوقائي للحمى المخية الشوكية واللقاحات الوقائية ، والتأكد من الشهادات الصحية لعدد(26,769) قادما ، كما بلغ عدد من تم تطعيمهم ضد الشلل الرخوي(60,161)قادما.

فيما بلغ عدد الفسح الصحي للطائرات (4,077)طائرة.

كما استقبل المركز من خلال العيادات الطبية المناوبة على مدار ٢٤ ساعة (18,368) مراجعا قدمت لهم الخدمات الطبية الطارئة والاسعافية وإحالة (516) حالة منهم الى المستشفيات المناوبة بمدينة الرياض عن طريق مسعفي المطار في حين بلغ عدد حالات الانعاش القلبي الرئوي (11) حالة .