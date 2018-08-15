رئيس هيئة الهلال الأحمر يتفقد غرفة العمليات المركزية وأسطول المركبات الإسعافية

سعيد العجل(صدى):

زار معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، غرفة العمليات المركزية في العاصمة المقدسة، مساء اليوم الثلاثاء، للاطلاع على سير العمل ومدى جاهزيتها لاستقبال البلاغات الإسعافية ومتابعة العمل الميداني خلال موسم الحج.

وأطلع معاليه على تجهيزات الغرفة وما تحتويه من تقنيات تساهم في رفع مستوى جودة العمل وضمان الاستجابة الفورية لكافة البلاغات الإسعافية، كما اطلع على الدائرة الطبية التي تقوم بتوجيه المبلغين بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة حتى وصول سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

كما تفقد وحدة المترجمين بغرفة العمليات والتي يتم تحويل البلاغات إليها في حال عدم إجادة المُبلغ للغة العربية حيث تتولى وحدة الترجمة أخذ المعلومات الأساسية بسبعة لغات مختلفة، ومن ثم يتم تحويل البلاغ إلى وحدة الترحيل والمتابعة والتي تتولى ترحيل البلاغ إلى الفرق الاسعافية في الميدان ومن ثم مباشرة الحالة حتى وصول سيارة الإسعاف وتقديم الرعاية لها.

واطلع الدكتور القاسم على أسطول مركبات الإسعاف المستخدمة في موسم الحج للعام الحالي وسيارات القيادة الميدانية وسيارات التموين التي تغذي المراكز الاسعافية باحتياجاتها من المواد الطبية، بالإضافة إلى عربات الكوارث والدراجات النارية وعربات القولف، وكذلك التجهيزات الطبية التي يتم تأمينها لمركبات الإسعاف بمختلف أنواعها.