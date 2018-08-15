الخطوط السعودية تعلن إعادة تشغيل نظام الرحلات الجوية

عادل الحربي (صدى):

أوضحت الخطوط السعودية، أنه تم إعادة تشغيل نظام الرحلات الجوية والذي تعرض لعطل مفاجئ نجم عنه تأخير بعض رحلات السعودية أمس الثلاثاء.

وأشارت في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أنه بدأت رحلات السعودية بالانتظام التدريجي وفقًا للمواعيد المجدولة اليوم، بعد إتمام معالجة العطل واختبار النظام بما يكفل عودة انتظام الرحلات في مواعيدها المحددة والحد من التأخيرات.

وكررت الخطوط السعودية اعتذارها لكافة ضيوفها الذيت تأُرت رحلاتهم نتيجة العطل الخارج عن الإرادة.

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