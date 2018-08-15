رئاسة شؤون الحرمين توطن وظائف مشغلي السلالم بالمسجد الحرام

مكة المكرمة(صدى):

يعمل على تشغيل السلالم الكهربائية بالمسجد الحرام نخبة من الكوادر السعودية المؤهلة وذلك في إطار حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توطين الوظائف بالكوادر البشرية السعودية المدربة .

وأبان مدير إدارة الصيانة والتشغيل المهندس عمار الأحمدي أن الرئاسة عمدت إلى إحلال وظائف المشغلين إلي كوادر وطنية مدربة وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأفاد أن الكوادر الوطنية حظيت بدورات مكثفة عن آليات عمل السلام الكهربائية بتدريب عملي ونظري وذلك بهدف رفع الأداء وآلية التعامل في حالات الطوارئ وكيفية التعامل مع الحشود الكبيرة لحجاج بيت الله الحرام أثناء أداء الصلوات، والتحكم في السلالم الكهربائية في حال حصول حوادث ” لا سمح الله ” والعمل وفق الخطة العامة لتفويج ضيوف الرحمن.