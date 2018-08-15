مدافع تشيلسي ينضم لصفوف ليجانيس الإسباني لموسم واحد

طلال الغامدي(صدى):

التحق كينيث أوميريو، مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم والمنتخب النيجيري، اليوم الأربعاء، بصفوف نادي ليجانيس الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان لاعب قلب الدفاع البالغ من العمر 24 عامًا، معارًا الموسم الماضي لفريق قاسم باشا التركي، بينما كشف تشيلسي، أمس الثلاثاء، عن رحيل لاعب خط الوسط تيموي باكايوكو والمدافع أولا آينا، على سبيل الإعارة إلى ميلان وتورينو الإيطاليين؛ فيم وصل بذلك عدد اللاعبين المعارين من قبل الفريق الإنجليزي إلى 32 لاعبًا.