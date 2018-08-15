حقيقة علاج منقوع البامية النيئة لمرضى السكر
كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، حقيقة مقطع الفيديو الذي يدعي أن منقوع البامية النيئة تعالج مرضى السكر.
حيث أكد ” الخضيري ” أنه لا يوجد دراسة أو إثبات علمي يُفيد بأنها تعالج السكر أو أنها بديل للأنسولين.
وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أنصح مرضى السكر أن لا ينخدعوا ولايتركوا الانسولين ابدًا،والباميا أعتبرها إضافة ومكمل كوجبة شوربة أو خضار نيئة ولا ضرر منها ابدًا، بل صحية ومفيده جدًا فإن لم تنفع فلن تضر ” .
يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو لـ ” مواطن ” يدعي أنه عالج ” وافد ” يعمل لديه بمنقوع البامية النيئة، مدعيًا أن نسبة السكر كانت لدى الوافد تصل إلى ٤٠٠ و٣٠٠ ، وبعد استعماله لمنقوع الباميا إنخفض لديه السكر إلى ١١٠.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52044 ] نشر منذ 29 دقيقة
نعم انها مفيده جداً ,,
,, بارك الله فيك ,, آمين ,,