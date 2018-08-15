حقيقة علاج منقوع البامية النيئة لمرضى السكر

أماني الغامدي(صدى):

كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، حقيقة مقطع الفيديو الذي يدعي أن منقوع البامية النيئة تعالج مرضى السكر.

حيث أكد ” الخضيري ” أنه لا يوجد دراسة أو إثبات علمي يُفيد بأنها تعالج السكر أو أنها بديل للأنسولين.

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أنصح مرضى السكر أن لا ينخدعوا ولايتركوا الانسولين ابدًا،والباميا أعتبرها إضافة ومكمل كوجبة شوربة أو خضار نيئة ولا ضرر منها ابدًا، بل صحية ومفيده جدًا فإن لم تنفع فلن تضر ” .

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو لـ ” مواطن ” يدعي أنه عالج ” وافد ” يعمل لديه بمنقوع البامية النيئة، مدعيًا أن نسبة السكر كانت لدى الوافد تصل إلى ٤٠٠ و٣٠٠ ، وبعد استعماله لمنقوع الباميا إنخفض لديه السكر إلى ١١٠.