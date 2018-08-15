اللجنة الفنية تجري تعديلات في لائحة المنافسات الداخلية

محمد السعران(صدى):

وصلت أمس الأربعاء بعثة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا استعداداً لبدء منافساته في دورة الألعاب الأسيوية الثامنة عشر ⁧‫اسياد_جاكرتابعد أن أقام معسكراً تدريبياً في كوريا .‬

من جهة أخرى عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو اجتماعها التحضيري للموسم الرياضي الجديد برئاسة الأستاذ ثامر عبدالله السعران رئيس اللجنة الفنية وعضوية الحكم الدولي فايز السلولي رئيس لجنة الحكام والمدرب الدولي خالد بازرعه والحكم وليد اليامي تم من خلاله مناقشة العديد من الموضوعات والمقترحات لعل أبرزها تطوير البومسي في المملكة ودعمها من خلال المنافسات الداخلية وإقامة الدورات المتخصصة للمدربين والحكام ، وتم أيضاً إجراء بعض التعديلات في اللائحة الفنية التي استجدت من خلال الموسم الرياضي .

من جانب آخر شارك الحكم الدولي السعودي في تحكيم منافسات بطولة الجائزة الكبرى بموسكو 2018 وفي كوريا الجنوبية شارك أيضاً الحكم الدولي السعودي نايف الغامدي في تحكيم منافسات بطولة رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو . الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة أعتمدت (4) درجات لتصنيف لاعبي التايكوندو في الأندية لتصبح (براعم ، ناشئين ، شباب ، أولى) وفق الفئات العمرية الواردة بالائحة الفنية للتايكوندو وتعد هذه الخطوة مطلب جميع الأندية بفصل لاعبي درجة الناشئين عن البراعم .