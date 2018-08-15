الهيئة السعودية للملكية الفكرية تدشن موقعها الرسمي وحساباتها الإلكترونية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن الموقع الرسمي هناوحساباتها في مواقع @SAIPKSA بحضور عدد من مسؤولي الإعلام والاتصال المؤسسي بمنظومة وزارة التجارة والاستثمار والمراكز الإعلامية الحكومية المختصة.

يأتي ذلك استكمالاً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بأهمية الملكية الفكرية داخلياً وخارجياً ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ والسعي المستمر لتطوير الأداء وفق أحدث التطورات التقنية ، وتأكيداً على التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز السويلم أن الموقع الإلكتروني الجديد وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة في مرحلتها الأولية والتي ستكون مرجعاً للمعلومة لجميع الأعمال التي تقوم بها الهيئة مضيفاً أنه ومن خلال تدشين البوابة ستتوالى تباعاً إطلاق الخدمات الإلكترونية لجميع أعمال الهيئة سواءً كانت موجهة للأفراد أو للجهات الحكومية والخاصة.

واستطرد السويلم قائلاً إن المملكة تعتزم من خلال الهيئة تنظيم قضايا الملكية الفكرية ودعمها، ورعايتها، وإنفاذها ، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، من خلال تسجيل حقوق الملكية الفكرية وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور والتوعية بها، إضافةً لبناء اقتصاد متقدم قائم على الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية.

الجدير بالذكر بأن الموقع الخاص بالهيئة يقدم مجموعة من الأدلة والمعلومات التوعوية عن الملكية الفكرية كما يتيح لكافة متصفحي الموقع الاطلاع على اللوائح والأنظمة الخاصة بالعلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف، إضافةً إلى نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

من جانبها دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى التواصل معها عبر قنواتها في مواقع التواصل الاجتماعي @SAIPKSA أو عبر البريد الالكتروني [email protected] للإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة والأنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية.