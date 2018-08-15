علي ابراهيم العُمري إلى رحمه الله والصلاة عليه عصر الخميس

سعيد العجل(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى/ علي بن إبراهيم بن سليمان العُمري، وسيصلّى على الفقيد عصر اليوم الخميس بجامع الراجحي، ثم يوارى الثرى بمقبرة النسيم، ويتقبّل العزاء ( للرجال ) في استراحة أخيه د. عبدالعزيز بحي الفلاح بمدينة الرياض.

وأسرة الصحيفة التي آلمها النّبأ تقدّم أحر التعازي وأصدق المواساة في الفقيد.

داعين له بالرحمة والمغفرة، ولذويه الصبر والسلوان. وتخص بالعزاء ابنيه ( إبراهيم، وثامر ) وابنتيه (هناء، وهبة، ) ، وزوجة الفقيد، وأحفاده، وإخوانه: د. عبدالعزيز، وعبدالرحمن، وأحمد، وسليمان، ومحمد، وعمر ) وأخواته(الجوهرة ولولوة ولطيفه ونوال وبدرية ). وعموم أسرة العُمري في كافة مناطق المملكة.

سائلين المولى – عز وجل – أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته.

وإنّا لله وإنا إليه راجعون.