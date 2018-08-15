” لم يكن حادثا عاديا “.. مفاجأة صادمة عن سبب انهيار جسر إيطاليا

روما(صدى):

كشف المدعي العام لمدينة جنوة الإيطالية فرانشيسكو كوتسي، اليوم الأربعاء، عن سبب انهيار جسر السيارات في المدينة أمس الثلاثاء، والذي راح ضحيته ما يزيد عن 38 شخص.

وأكد ” كوتسي ” أن سبب انهيار جسر السيارات يعود إلى خطأ بشري ولم يكن حادثًا عاديًا؛ لافتًا إلى أنه يتعين على النيابة العامة تجميع الوثائق والشهادات الخاصة بأعمال بناء وخدمة الجسر.

وحمل نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو، مسؤولية انهيار الجسر، إلى شركة ” أوتوستراد إيطاليا ” العاملة في إدارة وصيانة الطرق، لافتًا إلى أن وزارة النقل باشرت فسخ اتفاق الامتياز المبرم مع ” أوتوستراد إيطاليا “، وقد تواجه غرامة تصل إلى 150 مليون يورو.

يُذكر أن شركة ” أوتوستراد إيطاليا ” نشرت، أمس الثلاثاء، بيانًا رسميًا أوضحت خلاله أن أعمال الصيانة حول ترسيخ هياكل الجسر كانت جارية؛ كما أكد رئيس الشركة أنه لا يمتلك أية معطيات تشير إلى أن هذا الجسر شكّل خطرِا وكان يجب إغلاقه.

اقرأ أيضًا: