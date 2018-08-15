” سهر الشباب على المقاهي ” محل اهتمام أعضاء الشورى
علق أعضاء مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على ظاهرة سهر الشباب على المقاهي أو الحدائق حتى الساعات الأولى من الصباح بشكل متواصل.
وانتقد كل من عضو مجلس الشورى عبدالله السعودن هذه الظاهرة، قائلًا على حسابه على ” تويتر “: ” مررت على شباب في الحديقة هذا الصباح، قلت لهم ما شاء الله صاحين بدري، أجابوا: لم ننم بعد “.
كما رد عليه العضو عبدالعزيز الحرقان في تغريدة، قائلًا ” مررت على مقهى الساعة الخامسة والنصف صباحًا وكل من فيه بنفس الحالة… سهر متواصل! “، مطالبين الأهالي مراقبة أولادهم ومنعهم من هذه العادة السيئة.
وتفاعل المغردون مع تعليقات أعضاء مجلس الشورى ، مؤكدين أن هذه هؤلاء الشباب فوضويين، حيث تعد الإجازة بالنسبة لهم سهر ونوم فقط، فيما أكد أحد المغريدن أن التجنيد الإجباري هو الحل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32138 ] نشر منذ 1 ساعة
ﺩﺧﻞ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺦ، ﻓﻮﺟﺪﻩ ﻳﺸﺮﺡ ﻟﻄﻼﺑﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﺸﻴﺦ:
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺮ،
ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ!
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ:
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ؟
ﻣﺨﻠﻮﻕ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﻠﻮﻕ،
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ.
ﻟﻜﻦ ﺃﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻨﻨﺎ؟
ﻓﻼ ﺃﻧﺖ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻣﻌﻬﻢ،
ﻭﻻ ﻗﺮﺃﺕ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ معنا.
رسالة إلى من لا يعمل وهمه الانتقاد والانتقاص ممن حوله🤗
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
مجموعة
محمد[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 1 ساعة
نتمني ايجاد حلول سريعة والله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30713 ] نشر منذ 60 دقيقة
طيب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52044 ] نشر منذ 48 دقيقة
مع التجنيد الإجباري للشباب ,,