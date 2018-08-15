” سهر الشباب على المقاهي ” محل اهتمام أعضاء الشورى

نايف السالم(صدى):

علق أعضاء مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على ظاهرة سهر الشباب على المقاهي أو الحدائق حتى الساعات الأولى من الصباح بشكل متواصل.

وانتقد كل من عضو مجلس الشورى عبدالله السعودن هذه الظاهرة، قائلًا على حسابه على ” تويتر “: ” مررت على شباب في الحديقة هذا الصباح، قلت لهم ما شاء الله صاحين بدري، أجابوا: لم ننم بعد “.

كما رد عليه العضو عبدالعزيز الحرقان في تغريدة، قائلًا ” مررت على مقهى الساعة الخامسة والنصف صباحًا وكل من فيه بنفس الحالة… سهر متواصل! “، مطالبين الأهالي مراقبة أولادهم ومنعهم من هذه العادة السيئة.

وتفاعل المغردون مع تعليقات أعضاء مجلس الشورى ، مؤكدين أن هذه هؤلاء الشباب فوضويين، حيث تعد الإجازة بالنسبة لهم سهر ونوم فقط، فيما أكد أحد المغريدن أن التجنيد الإجباري هو الحل.