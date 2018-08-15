لاعب مانشستر يونايتد السابق: الفريق يفتقر لتعاقدات قوية

طلال الغامدي(صدى):

أكد لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق بول سكولز، أن الفريق يفتقر للتعاقدات الصيفية، كما أنه أسلوب الفريق غير واضح لذلك لا يستطيع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وأوضح ” سكولز ” إنه يرى فريقه يأتي في مرتبة خلف سيتي وليفربول، الذي دعم صفوفه، ولا يتوقع التفوق عليهما هذا الموسم، مضيفًا: ” عند النظر إلى مانشستر سيتي وربما ليفربول لا أعتقد أنه ” يونايتد ” يملك الإمكانيات الموجودة في الفريقين حاليًا، أبرم ليفربول تعاقدات رائعة جدًا، يونايتد أنهى الموسم الماضي متقدمًا عليه. ”

واستبعد فكرة أن ينافس يونايتد على لقب الدوري هذا العام؛ فيما قال مدرب يونايتد جوزيه مورينيو، أنه محبط أكثر من مرة من نتائج سوق الانتقالات إذ لم يضم ناديه سوى الحارس البديل لي غرانت ولاعب الوسط فريد والمدافع ديوغو دالوت.