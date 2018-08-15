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تشويه وجه فتاة بـ ” سكين ” للغيرة من جمالها

تشويه وجه فتاة بـ ” سكين ” للغيرة من جمالها
واشنطن(صدى):

أقدمت فتاتان على الهجوم على فتاة أرجنتينية، والقيام بتشويه وجهها بواسطة ” سكين ” ؛ وذلك بسب غيرتهما من جمالها.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا كانت تقف على منزلها استعدادًا للدخول؛ لتهاجمها الفتاتان بوحشية ويقومان بتشويه وجهها بـ ” سكين ” .

وعثر بعض المارة على الفتاة وقاموا بنقلها إلى المستشفى، حيث أدلت الفتاة بشهاداتها قالت ” أن الفتاتين أرادتا أن تجعلاها قبيحة، مثل الدمية المخيفة تشاكي ” .

يُذكر أن الشرطة كانت قد أطلقت سراح الفتاة التي تبلغ الـ 16؛ لأنها قاصر فيما لا تزال الأخرى قيد الاحتجاز.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32138 ] نشر منذ 1 ساعة

تبون أثبات أن النساء
شرسات:
هاالحين لو دخل رجال لحمام النساء حتى لو هو لابس وساتر عمره
وش يسوون له
بيشبعونه لعنات وشتائم وأحتمال يهاجمنه باالطاسات والمويه وإي شي😰🤢
بينما نحن الرجال لو دخلت فتاةباالغلط
تلقانا نستقبلها باالترحيب
وهذا يلين الطبيعةالسمحة المسالمةللرجاجييل في مواجهةالطبيعةالمنغلقةالعدائية
للنساء😉
🤗🤗🤗🤗🤗🤗

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