تشويه وجه فتاة بـ ” سكين ” للغيرة من جمالها
أقدمت فتاتان على الهجوم على فتاة أرجنتينية، والقيام بتشويه وجهها بواسطة ” سكين ” ؛ وذلك بسب غيرتهما من جمالها.
وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا كانت تقف على منزلها استعدادًا للدخول؛ لتهاجمها الفتاتان بوحشية ويقومان بتشويه وجهها بـ ” سكين ” .
وعثر بعض المارة على الفتاة وقاموا بنقلها إلى المستشفى، حيث أدلت الفتاة بشهاداتها قالت ” أن الفتاتين أرادتا أن تجعلاها قبيحة، مثل الدمية المخيفة تشاكي ” .
يُذكر أن الشرطة كانت قد أطلقت سراح الفتاة التي تبلغ الـ 16؛ لأنها قاصر فيما لا تزال الأخرى قيد الاحتجاز.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 32138 ] نشر منذ 1 ساعة
تبون أثبات أن النساء
شرسات:
هاالحين لو دخل رجال لحمام النساء حتى لو هو لابس وساتر عمره
وش يسوون له
بيشبعونه لعنات وشتائم وأحتمال يهاجمنه باالطاسات والمويه وإي شي😰🤢
بينما نحن الرجال لو دخلت فتاةباالغلط
تلقانا نستقبلها باالترحيب
وهذا يلين الطبيعةالسمحة المسالمةللرجاجييل في مواجهةالطبيعةالمنغلقةالعدائية
للنساء😉
🤗🤗🤗🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32138 ] نشر منذ 60 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52044 ] نشر منذ 59 دقيقة
الغيره قاتله ,,