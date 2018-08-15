تشويه وجه فتاة بـ ” سكين ” للغيرة من جمالها

واشنطن(صدى):

أقدمت فتاتان على الهجوم على فتاة أرجنتينية، والقيام بتشويه وجهها بواسطة ” سكين ” ؛ وذلك بسب غيرتهما من جمالها.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا كانت تقف على منزلها استعدادًا للدخول؛ لتهاجمها الفتاتان بوحشية ويقومان بتشويه وجهها بـ ” سكين ” .

وعثر بعض المارة على الفتاة وقاموا بنقلها إلى المستشفى، حيث أدلت الفتاة بشهاداتها قالت ” أن الفتاتين أرادتا أن تجعلاها قبيحة، مثل الدمية المخيفة تشاكي ” .

يُذكر أن الشرطة كانت قد أطلقت سراح الفتاة التي تبلغ الـ 16؛ لأنها قاصر فيما لا تزال الأخرى قيد الاحتجاز.