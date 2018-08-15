صورة لفيفي عبده بالحجاب تشعل غضب المغردين

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت صورة للفنانة والراقصة المصرية، فيفي عبده، نشرتها على حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” وهي ترتدي ” الحجاب ” الغضب بين المغردين.

وانهالت التعليقات على الراقصة المصرية؛ حيث انتقدها الكثيرون بسبب الحجاب غير اللائق الذي ترتديه؛ فقال أحدهم: ” أنت راضية عن شكلك دا ” ، بينما علّق آخر: ” أنت إيه مبتكبريش. ”

ومن الجدير بالذكر، أن فيفي عبده تستعد للعودة إلى الأعمال الدرامية مجددًا، وتدرس حاليًا عددًا من النصوص الدرامية ولكنها لم تستقر على أي منهم حتى الآن.