مشروعات تطويرية في مستشفى ” منى الشارع الجديد “

سعيد العجل(صدى):

شهد مستشفى منى الشارع الجديد في مشعر منى ، هذا العام اعمال تطويرية جديدة تهدف الى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للحجاج.

وأكملت ” الصحة ” مشروع تطوير وتوسعة قسم العناية المركزة للكبار بالمستشفى بعدد 14 سريراً ، كما انتهت عملية اعداد وتجهيز قسم متكامل للغسيل الكلوي بعدد 4 أسرة وقسم للتعقيم بأعلى المواصفات الانشائية حسب المعايير العالمية ومطابق لمتطلبات المعايير السلامة الاساسية في الجودة (ESR).

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة ” الصحة الشاملة ” لتطوير المستشفى من بنية تحتية ومرافق متطورة وبيئة عمل جاذبة .

ومن ضمن الاعمال التطويرية التي تم اكمالها حسب الاشتراطات والمواصفات الطبية العالمية، نظام مراعاة أنظمة العزل لمكافحة العدوى، إضافة إلى زيادة الخصوصية لكل مريض في قسم العناية المركزة، كما تم تزويد أسرة العناية بشاشات المراقبة والتحكم بالعلامات الحيوية لكل سرير .

وبيت ” الصحة ” إلى أن مرحلة التجهيز والتطوير أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمة بالمستشفى، إضافة إلى التجهيزات الحديثة التي سوف يكون لها أثر إيجابي في تحسين وتجويد الخدمة ويستفيد منها مرضى حجاج بيت الله الحرام بإذن الله .