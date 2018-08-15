خلال لعبهما سويا.. صبي بعمر الـ 13 يغتصب طفلتين لمدة 9 أشهر

لندن(صدى):

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن ” عامين ” على صبي يبلغ من العمر 13 عامًا؛ وذلك لاغتصابه طفلتين لمدة 9 أشهر، إحداهما تبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى 8 سنوات خلال لعبهما سويًا.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، فإن إحدى الطفلتين ” 8 سنوات ” أفادت أن الصبي تحرش بها واغتصبها أكثر من مرة؛ مما أثر على نفسيتها، كما منعها من إخبار أهلها؛ حتى قامت الفتاة بإبلاغ أسرتها بأن الصبي تحرش بها لفظيًا ثم اغتصبها.

يُذكر أن القاضي ذكر أن الصبي أساء إلى الأطفال الأصغر منه أثناء لعبهم سويًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه إدانة سابقة في مثل هذه القضايا وقد تأسف لضحاياه، إلا أنه سيتم حبسه؛ عقابًا له على أفعاله.