توقعات بانخفاض العمالة الوطنية في القطاع الخاص
أبدى عبد الحميد العمري، الخبير الاقتصادي، توقعاته بانخفاض العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني 2018؛ وذلك بأكثر من 28.4 ألف عامل.
حيث أوضح ” العمري ” أن برامج ” التوطين ” لا تزال تنظر إلى الكم دون النوع، وقد خدمها هذا التوجه فترة من الزمن سابقًا، وذلك عندما اكتظت سوق العمل المحلية بآفة ” التوطين الوهمي ” .
كما أشار إلى أن التحديات المتصاعدة في سوق العمل المحلية، في حاجة ماسة إلى برامج ” توطين ” أكثر ذكاء وديناميكية لأجل تجاوزها، كـ ” فرز وتمييز المنشآت حسب حجمها ونشاطاتها، وفرز وتمييز الوظائف المتاحة حسب مستوياتها الإدارية والأجور المحددة لها ” ، بالإضافة إلى المؤهلات اللازمة لها.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2880 ] نشر منذ 2 ساعتين
باختصار السعودة
في السابق استخدمتها الشركات حيلة وكانت هي المستفيد الاول
يغرون الشباب بان يحصل من 500 الى 1000 ريال تقريبا وهو جالس في بيته
لكن في الواقع الشركة تستفيد من 2000 الى 5000 ريال تقريبا دعم وتوفير
بالاضافة الى سد الثغرات القانونية في نطاقات
الان الوضع اختلف وانكشفت كثير من الشركات