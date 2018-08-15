” الحسن كيتا ” يكشف عن اللاعب الأفضل في المملكة

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب فريق الاتحاد السابق الغيني الحسن كيتا عن اللاعب السعودي الأفضل على الإطلاق، مؤكدًا أن هذا السؤال كان يطارده دائمًا خلال فترة تواجده في المملكة.

وأكد الحسن كيتا أن محمد نور هو اللاعب السعودي الأفضل على الإطلاق، لافتًا إلى أنه ساهم كثيرًا في وصوله إلى عالم الشهرة بعدما صنع له العديد من الأهداف.

وقال ” من السهل أن يشاهد الجميع الدوري السعودي ويشاهدون لاعبيه، والجميع يعرف أن الأفضل هو محمد نور “، لافتًا إلى أن محمد نور هو الأفضل حتى اليوم وغدًا وسيظل الأفضل على الإطلاق.

وأضاف الحسن كيتا أن محمد نور رجل مذهل ويستطيع فعل أشياء لا أحد يتوقعها، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بتسجيل الأهداف بل يريد منك أن تسجل ويصنع لك الفرص واحدة تلو الأخرى.

كما أكد أنه لا يوجد الكثير من اللاعبين يفعلون مثل محمد نور، حيث يجعل من اللاعب الذي أمامه لاعب مشهور، قائلًا ” عليك أن تظهر له كل الاحترام والتقدير على ما كان يفعله “.