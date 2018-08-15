لسان الثور.. علاج جديد لآلام الحنجرة وتهدئة السعال

باريس(صدى):

قالت كلير فرايسنيه خبيرة التغذية والعلاج بالأعشاب الطبية في مركز البحوث الزراعية في فرنسا ، إن عشبة الحمحم، أو لسان الثور كما يطلقون عليها، لها العديد من الفوائد الطبية .

وأضافت كلير في تصريحات إعلامية ، أنه تحتوي النبتة على نيترات البوتاسيوم ومدرة للبول، وتستخدم لخفض درجات حرارة الجسم عن طريق زيادة التعرق، كما يعمل مغلي العشبة على تهدئة السعال، وآلام الحنجرة، ويساعد في علاج مشكلات الهضم والتبول .

ويساعد زيت حبوب هذه العشبة في علاج أكزيما الجلد وجفافه، حيث يتم استخدامه عن طريق الاستعانة بمائة جرام منه في لتر ماء ليتم وضع القليل من هذا المحلول على أماكن الأكزيما الجلدية مرتين في اليوم.