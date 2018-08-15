” الغذاء والدواء ” تصادر وتتلف 58 طنا من الأغذية غير الصالحة وتمنع وصولها إلى الحجاج

الرياض(صدى):

واصل مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء أعمالهم الرقابية خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، على المنشآت الغذائية في المدينة المنورة ومكة المكرمة، والبالغ عددها 738 منشأة غذائية شملت مطابخ الإعاشة، ومطاعم الوجبات السريعة، والمستودعات، ضُبط خلالها 729 مخالفة صحية وفنية، وإتلاف 39,3 طناً من المواد الغذائية، وأغلقت منها 6 منشآت غذائية.

وزودت الغذاء والدواء، أمانة منطقة المدينة المنورة وأمانة العاصمة المقدسة بجميع المخالفات الصحية والفنية التي تم الوقوف عليها في تلك المنشآت الغذائية، لتتولى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عليها، كما يتولى مفتشو “الهيئة” متابعة تصحيح هذه المخالفات.

وخلال الأسبوع الماضي تم الإذن بفسح 10325 صنفاً دوائياً وغذائياً، وجهازاً طبياً لحجاج قادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، ومنفذ جديدة عرعر وحالة عمار والبطحاء والوديعة.

في المقابل رفض مفتشو “الهيئة”، الإذن بفسح 705 أصناف دوائية وغذائية وطبية مخالفة اصطحبها الحجاج معهم من دولهم، لانتهاء الصلاحية، أو لأنها خاضعة للرقابة، أو مجهولة المصدر، أو لأنها بكميات تجارية .

أما في المداخل الرئيسية لمكة المكرمة حيث يوجد مفتشو الهيئة فتم الكشف على أكثر من 4381 مركبة نقل مواد غذائية، وضبط وإتلاف 18,8 طناً و1855 لتراً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وإحالة 28 مركبة مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

أما في الجانب التوعوي فاستمر مختصو الهيئة بتقديم النصائح والإرشادات التوعوية لضيوف الرحمن القادمين عبر صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك لرفع مستوى وعيهم الغذائي والدوائي.