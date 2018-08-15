بالفيديو.. جموع غفيرة خلال تشييع جنازة الشيخ أبو بكر الجزائري
شيع جموع المصلين في المسجد النبوي اليوم, الشيخ أبو بكر جابر موسى الجزائري المدرس في المسجد النبوي الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 97 عاماً.
وعمل الشيخ الجزائري مدرساً في المسجد النبوي قرابة 50 عاماً, كما عمل استاذاً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, وألف عدداً من الكتب في العقيدة والتفسير من ضمنها ” أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ” و ” منهاج المسلم ” و ” هذا الحبيب يا محب ” غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
طلال[ عدد التعليقات: 2774 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفرله يااااارب
محمد[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجعل مثواه الجنه ويصبر اهله يارب العالمين
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1817 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله و انا اليه راجعون
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52044 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32138 ] نشر منذ 44 دقيقة
بها الزمن
الي يموت يرتاح😐