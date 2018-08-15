بالفيديو.. جموع غفيرة خلال تشييع جنازة الشيخ أبو بكر الجزائري

المدينة المنورة(صدى):

شيع جموع المصلين في المسجد النبوي اليوم, الشيخ أبو بكر جابر موسى الجزائري المدرس في المسجد النبوي الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 97 عاماً.

وعمل الشيخ الجزائري مدرساً في المسجد النبوي قرابة 50 عاماً, كما عمل استاذاً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, وألف عدداً من الكتب في العقيدة والتفسير من ضمنها ” أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ” و ” منهاج المسلم ” و ” هذا الحبيب يا محب ” غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.