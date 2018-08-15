  • الأربعاء 15

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. جموع غفيرة خلال تشييع جنازة الشيخ أبو بكر الجزائري

بالفيديو.. جموع غفيرة خلال تشييع جنازة الشيخ أبو بكر الجزائري

بالفيديو.. جموع غفيرة خلال تشييع جنازة الشيخ أبو بكر الجزائري
المدينة المنورة(صدى):

شيع جموع المصلين في المسجد النبوي اليوم, الشيخ أبو بكر جابر موسى الجزائري المدرس في المسجد النبوي الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 97 عاماً.

وعمل الشيخ الجزائري مدرساً في المسجد النبوي قرابة 50 عاماً, كما عمل استاذاً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, وألف عدداً من الكتب في العقيدة والتفسير من ضمنها ” أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ” و ” منهاج المسلم ” و  ” هذا الحبيب يا محب ” غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.


الوسوم:

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2774 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويغفرله يااااارب⁦

[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجعل مثواه الجنه ويصبر اهله يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 1817 ] نشر منذ 1 ساعة

انا لله و انا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 52044 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *