بالصور.. جدال حاد مع صديقته يدفع رجلا لابتلاع 87 مسمارا

بكين(صدى):

أقدم شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا في مقاطعة ” هونان ” جنوب الصين، على ابتلاع 87 مسمارًا و 7 دبابيس، بعد خلاف حاد مع صديقته وتهديدها له بأنها سوف تهجره.

وأجرى الأطباء جراحة لاستخراج المسامير من الشاب؛ حيث كشفت الأشعة السينية المسامير التي تتراوح أطوالها بين 4 و5 سم، والمتكتلة في بطن المريض، فيما وصل بعضها إلى أعلى الفخذ.

وادعى المريض في البداية أن التشنجات قد بدأت بعد أن تناول كعكة بالمسامير دون قصد، ولكن الأطباء سرعان ما أدركوا ما حدث بعد إجراء الأشعة السينية، بينما ما زال في وحدة العناية المركزة بالمستشفى بعد أن استعاد وعيه.