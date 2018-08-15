بالصور.. جدال حاد مع صديقته يدفع رجلا لابتلاع 87 مسمارا
أقدم شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا في مقاطعة ” هونان ” جنوب الصين، على ابتلاع 87 مسمارًا و 7 دبابيس، بعد خلاف حاد مع صديقته وتهديدها له بأنها سوف تهجره.
وأجرى الأطباء جراحة لاستخراج المسامير من الشاب؛ حيث كشفت الأشعة السينية المسامير التي تتراوح أطوالها بين 4 و5 سم، والمتكتلة في بطن المريض، فيما وصل بعضها إلى أعلى الفخذ.
وادعى المريض في البداية أن التشنجات قد بدأت بعد أن تناول كعكة بالمسامير دون قصد، ولكن الأطباء سرعان ما أدركوا ما حدث بعد إجراء الأشعة السينية، بينما ما زال في وحدة العناية المركزة بالمستشفى بعد أن استعاد وعيه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52044 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهبل ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32138 ] نشر منذ 2 ساعتين
استطاع أحد السجناء الفرار من سجنه بعد ١٢ سنة سجن متواصلة.
ولما وصل البيت تعبان.. سألته زوجته:
سمعت من الأخبار أنك هربت من الساعة ٩ الصبح.
وين كنت لين الحين جاي الساعة ١١ بالليل ؟؟؟!!!
رجع سلّم نفسه😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9698 ] نشر منذ 51 دقيقة
على قوله الآطفال😘زلزله☺😁وسيطره😊😂يعني الوضع يبدو عند الاجانب الحرمه تدمرك خالص😁الله المستعان من قال لك ياخبيلان تبلعها خلها تنقلع والا تخرجها😁