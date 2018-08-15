زوج يقطع رأس زوجته بسبب رفضها معاشرته جنسيا

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة 6 أكتوبر بمصر، إقدام رجل يحمل الجنسية السودانية على قطع رأس زوجته بسكين؛ وذلك لرفضها الدائم معاشرته الجنسية.

وبالتطرق لتفاصيل الجريمة، بدأت الواقعة في شهر يناير الماضي؛ حيث أبلغ سكان المدينة عن جريمة قتل، لتبدأ الشرطة في التحقيق مع ” الزوج ” مستعينة بخبير إشارات لأن الزوج ” أبكم ” .

واعترف ” الزوج ” أنه قام بالفعل بقطع رأس زوجته، ليتم بعد ذلك إحالته إلى الجنايات بتهمة القتل العمد للزوجة، كذلك حيازة ” سلاح أبيض ” من دون ترخيص؛ وذلك بعد مرور 7 أشهر على الواقعة.