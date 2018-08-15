زوج يقطع رأس زوجته بسبب رفضها معاشرته جنسيا
شهدت مدينة 6 أكتوبر بمصر، إقدام رجل يحمل الجنسية السودانية على قطع رأس زوجته بسكين؛ وذلك لرفضها الدائم معاشرته الجنسية.
وبالتطرق لتفاصيل الجريمة، بدأت الواقعة في شهر يناير الماضي؛ حيث أبلغ سكان المدينة عن جريمة قتل، لتبدأ الشرطة في التحقيق مع ” الزوج ” مستعينة بخبير إشارات لأن الزوج ” أبكم ” .
واعترف ” الزوج ” أنه قام بالفعل بقطع رأس زوجته، ليتم بعد ذلك إحالته إلى الجنايات بتهمة القتل العمد للزوجة، كذلك حيازة ” سلاح أبيض ” من دون ترخيص؛ وذلك بعد مرور 7 أشهر على الواقعة.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2131 ] نشر منذ 53 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32133 ] نشر منذ 45 دقيقة
بعض الأزواج
ماعنده أسلوب
بس هجووووووم
وتلقى الله معطيه قوة والزوجة ضعيفة
ماتتحمل
وبعضهم تلقاه مايهتم بنفسه ونظافتة
فأكيد تنفر منه الزوجة
هذي النوعية من الأزواج ماعنده حل وسط
يااوكيه
ياسكين المطبخ
هيا رقعها🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52031 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابوعبدالعزيز[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 37 دقيقة
مصر قصص لاتنتهي