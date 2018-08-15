” البيئة ” تعلن جاهزية مختبراتها البيطرية خلال موسم الحج

محمد السعران(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قيامها بإجراء العديد من الفحوصات المخبرية للعينات المأخوذة من الحيوانات الحية الواردة عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك لمنع دخول الأمراض الوبائية الوافدة والعابرة للحدود.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل أن المختبرات تفحص ٦٠٠ عينة باليوم لموسم الحج، حيث إن مختبر ميناء جدة الإسلامي يعمل في موسم الحج على مدار 24 ساعة، لاستقبال وفحص العينات الواردة من الإرساليات الحيوانية الحية، كما تعمل المختبرات البيطرية على دعم ومساندة الطبيب البيطري في منافذ المملكة المختلفة للتشخيص والكشف عن الأمراض الحيوانية للإرساليات الواردة من الحيوانات الحية، حيث يقوم المختبر البيطري بتشخيص العديد من المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية والطفيلية وغيرها.

وأشار إلى أن نتائج المختبر البيطري تساعد المختصين بالمحجر الحيواني على اتخاذ القرارات الخاصة برفض الإرساليات الحيوانية الواردة أو الموافقة على دخولها.

وبيّن أبا الخيل أن إجراء الاختبارات التشخيصية يتم باستخدام التقنيات المخبرية الحديثة مثل التشخيص الجزيئي (تقنية تفاعل البلمرة المتسلسلPCR ) والتشخيص المصلي والمناعي (تقنية قياس الأنزيم المرتبط المناعي Elisa) وغيرها من الاختبارات.

وأكد على جاهزية إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية من خلال الرصد والتحليل والتقييم الذي يشمل الأمراض الوبائية والعابرة للحدود والمعدية والمستوطنة وعترات الأمراض، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ونواقل الأمراض والمخاطر البيئية والمخاطر الأخرى التي يترتب عليها إضرار بالثروة الحيوانية ومنتجاتها أو التأثير على صحة الإنسان أو سلامة الغذاء خلال موسم الحج.