” مدني نجران ” يحذر من هطول أمطار وجريان سيول

نجران(صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والأماكن المرتفعة، وعدم استخدام الجوال أثناء البرق، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بالمواطنين والمقيمين لإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا، على بوابة التوعية الوقائية، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.