النصر يقترب من حسم صفقة فالنسيا

طلال الغامدي(صدى):

أوضح جونزالو فارجاس وكيل أعمال الإكوادوري إينر فالنسيا، لاعب تيجرس أونال المكسيكي، أن المفاوضات لازالت مستمرة مع نادي النصر حتى الآن لضم اللاعب الإكوادوري.

وقال ” فارجاس ” ، أن الصفقة لم تحسم بعد، ولكنها اقتربت من الاتمام؛ فيما كان النصر قد قدم عرضًا رسميًا لنادي تيجرس للحصول على فالنسيا، والذي يعتبر مطلبًا للأوروجويانى دانيال كارينيو من أجل تدعيم الهجوم.

ومن الجدير بالذكر، أنه بلغت قيمة عرض النصر إلى 12 مليون دولار، لكسب خدمات المهاجم فالنسيا، كما أنه من المتوقع الإعلان عن الصفقة الأسبوع الجارى.