أمانة الرياض تطلق خدمة جديدة باسم ” الأضاحي “

عادل الحربي(صدى):

أطلقت أمانة منطقة الرياض، موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية تحت عنوان ” الأَضاحي ” ، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأمانة أن هذا التطبيق يتيح عدة خدمات من البلدية للمستفيدين بطريقة ميسرة، حيث يهدف إلى التسهيل على السكان في معرفة كافة تفاصيل الأسواق الثابتة والمؤقتة والمسالخ الثابتة والمتنقلة وطريقة الحصول على الخدمات.

وأشارت إلى أن الموقع يتضمن صفحة تعريفية بأسواق الماشية وخرائط الوصول لأسواق الماشية، وصفحات تعريفية بالمواقع المؤقتة لبيع الأغنام، بالإضافة إلى صفحة تعريفية بالمسالخ الأهلية وخرائط هذه المسالخ في مدينة الرياض.

وأضافت أنه يمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني للأضاحي لعام 1439هـ، من خلال الرابط التالي هنا ، ولتحميل التطبيق لأجهزة Android من خلال الرابط التاليهنا ، ولتحميل التطبيق لأجهزة iOS من خلال الرابط التالي هنا