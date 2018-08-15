محكمة بريطانية تقرر حبس مالك مصنع بلاستيك سعودي

عادل الحربي(صدى):

أصدرت محكمة العدل العليا في بريطانيا، قرارًا بحبس مالك مصنع بلاستيك سعودي.

وجاء ذلك على خلفية عدم تنفيذ مالك المصنع، قرارًا سابقًا من الحكمة بوقف الدعوى الماثلة أمام المحكمة السعودية وشطبها فورًا؛ لتفادي تنازع القرارات والحفاظ على شفافية وحسن سير الإجراءات في المملكة المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التحكيم الدولية كانت قد أصدرت في مارس، حكمًا نهائيًا يُلزم مصنع البلاستيك السعودي بدفع مبلغ يزيد عن 527 مليون دولار.