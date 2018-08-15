” التجارة ” تستدعي وحدات إمداد الطاقة لطابعات Zebra

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، استدعاء وحدات إمداد الطاقة لطابعات Zebra ” طابعات الباركود والكروت ” .

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه من المحتمل إرتفاع درجة حرارة الطابعة مع مرور الوقت أو عند تعرضها للرطوبة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وأضافت أنه إذا احتوى رقم طراز الطابعة على أي من هذه الرموز يجب التواصل مع الشركة للتحقق من شمول وحدة الطاقة للطابعة في الاستدعاء:

(AP, BR, CN, GC, GK, GX, GT, H, HC, J, LP, P, PS, R, SC, T, Thermal, TLP, WM, ZP, ZXP)