بالفيديو.. نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول لحوم العيد
أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذبح الأضاحى وتناول اللحوم، وتمتنع بعض الفتيات عن اللحوم خوفا من الإصابة بالسمنة.
وقدمت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ست الستات ” ، نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول لحوم العيد .
وقالت دعاء ، يجب على المواطنين حجب شهيتهم بتناول كبسولة لكبح الشهية ، والمساعدة على عدم الإفراط في تناول اللحوم ، وتناول قطعة لحم واحدة على مدار اليوم وزنها 150 جراما فقط .
وأكدت ، أن قطعة اللحم هذه تقوم بزيادة الحرق بالجسم ، بجانب الكبسولة التي تحرق الدهون مما لا يزيد من الوزن خلال أيام عيد الأضحى .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32129 ] نشر منذ 19 دقيقة
باالهناءوالعافية
كل الناس تعيد وتضحي
الا أنا
غاااااااااطس بوسط الشغل لدرجة الغرق😰
بس أوريكم
شهر واحد وأثنين
أجاااااااازه خاصة
الو
وينك ياكرواتيا😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32129 ] نشر منذ 7 دقائق
ههههههههه ههههههههه
أمزح أمزح
صحيح شهر 1و2هذي تعتبر فترة راحة لي
لكني أفضل أقضيها سياحة داخل البلد😘😘😘