بالفيديو.. نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول لحوم العيد

أماني الغامدي(صدى):

أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذبح الأضاحى وتناول اللحوم، وتمتنع بعض الفتيات عن اللحوم خوفا من الإصابة بالسمنة.

وقدمت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ست الستات ” ، نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول لحوم العيد .

وقالت دعاء ، يجب على المواطنين حجب شهيتهم بتناول كبسولة لكبح الشهية ، والمساعدة على عدم الإفراط في تناول اللحوم ، وتناول قطعة لحم واحدة على مدار اليوم وزنها 150 جراما فقط .

وأكدت ، أن قطعة اللحم هذه تقوم بزيادة الحرق بالجسم ، بجانب الكبسولة التي تحرق الدهون مما لا يزيد من الوزن خلال أيام عيد الأضحى .