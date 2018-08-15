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بالفيديو.. نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول لحوم العيد

بالفيديو.. نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول لحوم العيد
أماني الغامدي(صدى):

أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وذبح الأضاحى وتناول اللحوم، وتمتنع بعض الفتيات عن اللحوم خوفا من الإصابة بالسمنة.

وقدمت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ست الستات ” ، نصائح مهمة يجب اتباعها قبل تناول لحوم العيد .

وقالت دعاء ، يجب على المواطنين حجب شهيتهم بتناول كبسولة لكبح الشهية ، والمساعدة على عدم الإفراط في تناول اللحوم ، وتناول قطعة لحم واحدة على مدار اليوم وزنها 150 جراما فقط .

وأكدت ، أن قطعة اللحم هذه تقوم بزيادة الحرق بالجسم ، بجانب الكبسولة التي تحرق الدهون مما لا يزيد من الوزن خلال أيام عيد الأضحى .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32129 ] نشر منذ 19 دقيقة

باالهناءوالعافية
كل الناس تعيد وتضحي
الا أنا
غاااااااااطس بوسط الشغل لدرجة الغرق😰
بس أوريكم
شهر واحد وأثنين
أجاااااااازه خاصة
الو
وينك ياكرواتيا😂😂😂😂

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