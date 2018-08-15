بالفيديو.. بطل صغير يناشد ولي العهد بإرساله للحد الجنوبي ومواجهة الحوثيين
وجه صبي يدعى عبدالله بن مبارك الأكلبي، رسالة عظيمة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال مقطع فيديو حصلت عليه ” صدى ” .
وناشد البطل الصغير عبدالله الأكلبي من خلال مقطع الفيديو سمو ولي العهد بإرساله إلى الحد الجنوبي لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية والقضاء عليها، قائلًا ” انا اتبرع بدمي وشجعاتي وابغي دمي يروي أرض وطني ” .
وترك الصبي الذي بات متحمسًا للدفاع عن أرض وطنه والقضاء على مليشيا الحوثي التابعة لإيران، رقم هاتفه من خلال الفيديو للتواصل معه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32129 ] نشر منذ 17 دقيقة
حتى أنا أناشدك ياولي العهد
ترسلني لهم
أوعدك لأغوص بوسطهم
لأني أعرفهم وأعرف مخابيهم ودخشهم ومناطقهم
كلها
وأدري متى أضرب ضربتي
فيهم😡
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 11 دقيقة
سبحان الله أي شخص إسمه عبدالله تلقاه كفو .