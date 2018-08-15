بالفيديو.. بطل صغير يناشد ولي العهد بإرساله للحد الجنوبي ومواجهة الحوثيين

نايف السالم(صدى):

وجه صبي يدعى عبدالله بن مبارك الأكلبي، رسالة عظيمة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال مقطع فيديو حصلت عليه ” صدى ” .

وناشد البطل الصغير عبدالله الأكلبي من خلال مقطع الفيديو سمو ولي العهد بإرساله إلى الحد الجنوبي لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية والقضاء عليها، قائلًا ” انا اتبرع بدمي وشجعاتي وابغي دمي يروي أرض وطني ” .

وترك الصبي الذي بات متحمسًا للدفاع عن أرض وطنه والقضاء على مليشيا الحوثي التابعة لإيران، رقم هاتفه من خلال الفيديو للتواصل معه.