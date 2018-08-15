” الجوازات ” توضح مدى إمكانية دفع رسوم عائلات المقيم على دفعات

الرياض(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار أحد المغردين حول مدى إمكانية دفع رسوم عائلات المقيم على دفعات.

وأكدت المديرية على ” تويتر “، أنه يتم تحصيل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون مقدمًا وبشكل سنوي على إصدار أو تجديد ” هوية المقيم ” أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة.

كما أوضحت أن الدفع يكون 100 ريال شهريًا، على ان ترتفع ابتداءً من أول أيام شهر يوليو 2017، بمقدار 100 ريال في نفس الشهر من كل عام حتى تصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال شهريًا.