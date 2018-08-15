  • الأربعاء 15

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. مهاجم فالنسيا في طريقه لريال مدريد

مهاجم فالنسيا في طريقه لريال مدريد

مهاجم فالنسيا في طريقه لريال مدريد
نواف السالم(صدى):

أوضحت صحف إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، قدم عرضًا لضم اللاعب رودريجو مورينو، مهاجم فريق فالنسيا، قبل انتهاء موسم الانتقالات الجاري.

وأشارت إلى أن ريال مدريد عرض 70 مليون يورو، مقابل كسب خدمات مهاجم فالنسيا، لكن أن إدارة فالنسيا طالبت بـ90 مليون يورو، للتخلي عن اللاعب.

ومن الجدير بالذكر، أنه ينتهي عقد ” مورينو ” مع فريقه الحالي في الصيف من الموسم القادم؛ حيث يشمل عقده على شرط جزائي يقدر بقيمة 120 مليون يورو.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 1 ساعة

😳😳😳😳♥️

[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 1 ساعة

الله الموفق و المستعان 👏💪

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *