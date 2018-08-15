انطلاق ” سيات ألامبرا Xcellence ” الجديدة بتغييرات داخلية وخارجية

عادل الحربي (صدى):

مع استمرار تحسن مبيعات سيات ونمو قائمة سياراتها, فمن الصعب أن نتذكر أن الشركة لديها موديل باسم ألامبرا , وهي سيارة ميني فان تتوفر في الجيل الثاني منها حيث أطلقت لأول مرة في عام 2010 وهي تعتمد على نفس قاعدة انتاج سيارات فولكس فاجن شاران وحصلت مؤخراً على اصدار جديد باسم Xcellence.

ويحمل الاصدار الجديد تصميم خارجي مطور بعض الشيء مع شعارات سيات مطورة في الأمام واطارات كرومية للنوافذ وكذلك لمسات كرومية في قضبان السقف وعجلات ألومنيوم قياس 18 بوصة بتصميم جديد. اما في الداخل فالاصدار الجديد يتوفر باضاءة ليد حول مدخلي USB في الصفين الثاني والثالث للمقاعد.

كما يتوفر للسيارة مساعد أمامي قياسي ومساعد للحفاظ على القيادة في المسار بالاضافة الي كاميرا أمامية متعددة المهام ، كما سيمكن للمشترين الاختيار بين محركات بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 148 حصان بناقل مانيوال أو DSG ، ومحرك ديزل بقوة 113 حصان أو 148 أو 175 حصان وهو محرك TDI سعة 2 لتر ويتوفر له ناقل مانيوال فقط .