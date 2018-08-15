الذكاء الاصطناعي يضع إل جي في موقع الصدارة عالميا

تركية البدر(صدى):

مع التطور التقني المتلاحق؛ ورغم قوة المنافسة التي يشهدها سوق التلفزيونات العالمي، تمكنت ال جي للالكترونيات من المحافظة على مكانتها في ريادة هذا السوق. وكان سرّ نجاح ال جي ومحافظتها على المركز المتقدم، يكمن في تركيزها الدائم على الابتكارات الجديدة التي تتوافق مع متطلبات المستهلكين وطموحاتهم واحتياجاتهم. وحتى تحافظ على هذا الدور المتميز، اتبعت ال جي استراتيجية البحث عن فرص تقديم كل ما هو جديد ومواصلة نهجها الابتكاري في صناعة التلفزيونات، مقدمة من خلالها مفهوماً جديداً لتجربة الترفيه المستقبلي، ما جعلها في موقع الصدارة على المستوى العالمي.

وفي هذا الإطار، تم اختيار تلفزيون OLED الرائد من إل جي من قبل خبراء العرض كـ ” أفضل تلفزيون ” بين جميع الأجهزة المتوفرة في السوق، حيث اجتاحت جميع الفئات الثلاث التي تتضمن إضاءة الاستوديو / المسرح المنزلي، وأدوات البث المباشر على سبيل المثال (نيتفليكس). وقد أُشيد بتلفزيون إل جي OLED من قبل تقارير المستهلك العالمية المعروفة، باختياره كأفضل تلفزيزن لتقديمه جودة للصورة لا مثيل لها وأداء صوتي لا يضاهى.

التطور التقني وروعة التصميم مع سهولة الاستخدام، قصص تحكيها منتجات ال جي، ابتداءً من تشكيلة منتجاتها الأنيقة الراقية «سيجنتشر»، إلى تشكيلة أجهزة OLED المتفوقة، التي اعتبرها الخبراء الأفضل لتميزها بأحدث تقنيات العرض المتطورة. فقد طورت ال جي تكنولوجيا التلفزيون بشكل كبير، بحيث تتمكن مستقبلاً – ومن خلال خاصية الذكاء الاصطناعي- من توفير أنماط متعددة للاستخدام وتغيير خاصية العرض تلقائياً ليناسب تفضيلات المستخدم كما ستتمكن من تلقّي التعليمات من عدة مستخدمين من خلال أنظمة المساعدة الرقمية المنزلية.

فقد تصدرت تلفزيونات OLED من إل جي السوق لأربع سنوات متتالية، حاصلة على أفضل التصنيفات في فئتها، ما يعني الأفضلية الكاملة لهذه المنتجات الفائقة الجودة في كافة المواصفات. وما تزال تلفزيونات ال جي تفوز بتقديم أفضل مزيج من جودة الصورة وعناصر التصميم والسعر المناسب نسبياً. وتم اختيارها من قبل المستهلكين في المملكة، حيث اشارت تقديرات السوق إلى أن أجهزة تلفزيونات OLED التي بيعت في السوق السعودي العام الماضي كانت من إنتاج ال جي.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تزداد شعبية أجهزة التلفزيونات الذكية، خاصة وأن المنصات الذكية اليوم أصبحت الدعامة الأساسية في سوق التلفزيون العالمي، وارتفعت نسبة أجهزة التلفزيون المزودة بوظائف ذكية.

وبناءً على استراتيجيتها الخاصة بعلامة الذكاء الاصطناعي التجارية ThinQ، فإن منتجات إل جي التي تطورها بالاعتماد على منصة التعلم العميق DeepThinQ بدءاً من الهواتف المتنقلة إلى الأجهزة المنزلية، ستقدم تجربة شاملة للمستخدمين؛ لاحتوائها على مجموعة واسعة من التقنيات والحلول من أحدث ما تتضمنه منصتها لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتمتاز تلفزيونات إل جي التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي ” “ThinQبوظائف أخرى تضاف إلى وظيفتها الرئيسية، فهي أيضاً مراكز ربط للمنازل الذكية، لتتيح التحكم بغيرها من المنتجات المنزلية الذكية من المكانس الكهربائية الروبوتية ومكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء والاضاءة الذكية ومكبرات الصوت والعديد من الأجهزة الأخرى التي تتصل بالتلفزيون لاسلكياً عبر تقنية واي فاي أو بلوتوث.

حقبة جديدة في تجارب المشاهدة المنزلية بشرت بها تلفزيونات OLED من ال جي، ما جعلها الأكثر تفضيلاً لدى المستهلكين في المملكة العربية السعودية. مع تلفزيونات ال جي يمكن الآن ممارسة الحياة اليومية دون قلق على اضاعة برامج أو مشاهدات مفضلة مثل البطولات الرياضية أو البرامج المفضلة، وذلك باستعادة ما فات والاستمتاع بالمشاهدة في الوقت المحدد بعيداً عن ضغوط العمل أو مشاغل الحياة.