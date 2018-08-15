أكثر من ألف زيارة فجائية تنفذها صحة المدينة للمحلات المتعلقة بالصحة العامة

محمد السعران(صدى):

اوضح الدكتور/ أيمن بن مصطفى ينبعاوي مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة المدينة المنورة من ضمن الجهود الوقائية التي المبذوله بهدف الرفع من مستوى الاصحاح البيئي للحفاظ على صحة حجاج ليت الله الحرام وزوار مسجد رسولنا الكريم حيث قامت ادارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة خلال الفترة من 1/11/1439 وحتى نهاية 3/12/1439 بزيارة عدد ( 446) من المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة ونتج عن ذلك وجود عدد ( 7 ) محلات غير مطابقة للاشتراطات الصحية و تم أخذ عدد ( 4303 ) عينة غذائية وأظهر مختبر الصحة العامة بعد الفحص عدد ( 888 ) منها عينة ملوثة بالميكروبات .

وتم الكشف على عدد ( 1849 ) عامل ممن يعملوا بتلك المحلات وتبين عدم وجود شهادات صحية لعدد ( 105 ) عامل كما تم الكشف على عدد ( 431 ) خزان مياه بالفنادق والدور السكنية التي يقطنها الحجاج وتم أخذ عدد ( 78 ) عينة مياه للكشف الجرثومي تبين منها عدد ( 1 ) عينة ايجابية وكذلك ( 115 ) عينة كيميائية تبين منها عدد ( 14 ) عينة ايجابية .

وقد قامت الادارة ايضاً بعدد ( 56 ) جولة إشرافيه على مطابخ الاعاشة التي تقوم بتقديم وجبات غذائية للحجاج .

وتم القيام بعدد ( 1 ) جولة على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالطرق المحورية المؤدية من والى مكة المكرمة والمدينة المنورة وتم زيارة عدد ( 180 ) مزرعة من المزارع التي تسقى بمياه الصرف الصحي المعالج .

وابان / ينبعاوي بانه تم اعداد محاضر للمخالفات التي ضبطت وكذلك العينات التأكيدية للأغذية وتم رفعها اولا بأول الى الامانة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات .